Dr. Bratislava

Rakúska ministerka práce a sociálnych vecí odstupuje kvôli podozreniu z plagiátorstva z funkcie. Doktorát zíslala na Slovenskej technickej univerzite. Nebola jediná. Tituly zo Slovenska však majú v Nemecku zlú povesť.

Akademická príťažlivosť Slovenska

Titulová turistika na Slovensku prekvitá. Už dávno, no len občas vyjde na svetlo sveta pravda o kúpených tituloch pre nekompetentných doktorandov zo zahraničia, viď aktuálny prípad pani Aschbacherovej. Slovensko má dosť vlastných plagiátorov, netreba nosiť drevo do lesa, ani ich tu opäť menovať. Ich počet naďalej utešene rastie. "Predaj" akademických titulov patrí očividne k obchodnej stratégii niektorých slovenských vysokých škôl. Výhodou titulov získaných na Slovensku je, že sa nedajú odobrať. Slovensko sa stalo tlačiarňou ľahko získaných akademických titulov.

Berlínsky profesor práv Gerhard Dannemann pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung vyhlásil, že „Slovensko priťahuje dizertačné práce v nemeckom jazyku vytvorené s malým úsilím zato však za vysoké poplatky.“ Aj iní odborníci v tom vidia vážny problém a zasadzujú sa za sprísnenie legislatívy. Aj cudzojazyčné práce majú, rovnako tie v slovenčine, podliehať kontrole plagiátorstva a obsahovej kvality. Portál VroniPlag Wiki zverejnil zatiaľ päť potvrdených prípadov plagiátorstva, ďalšie sa práve podrobujú analýze. Jedná sa o záverečné práce z Univerzity Komenského, Paneurópsku vysokú školu v Bratislave a Vysokú školu zdravotníctva s sociálnej práce sv. Alžbety.

Lovci plagiátov

Lovci plagiátov sú teraz v móde. Zachráň sa pred nimi, kto môžeš. Neobišli ani práce nemeckých politikov (Guttenberg, Giffey, Koch-Mehrin, Schavan), no ich práce vykazujú aspoň akú-takú gramotnosť na rozdiel od opusu pani exministerky A.

Možno sme mali šťastie, že naše diplomovky pred dvadsiatimi rokmi nepadli do rúk lovcov plagiátov. Som si istá, že aj v tých mojich sa nájdu vety preložené z cudzojazyčných kníh a štúdií a možno aj jeden-dva citáty bez udania zdroja. Odkiaľ by sme, v časoch bez wikipédie a internetových zdrojov, nabrali informácie, ak nie z odborných publikácií? Ale drzé copy-paste celých kapitol bez vlastnej analýzy, to je už iné kafe. A dizertačná práca hemžiaca sa pravopisnými chybami, psychedelickou gramatikou a dobrodružným formátovaním je donebavolajúca drzosť.

Nepodporujem plagiátorstvo, ale nerozumiem ani tomu, ako môžu takéto práce vôbec prejsť hodnotiacim procesom zo strany akademických inštitúcií. O obsahu sa dá niekedy pochybovať a polemizovať, ale donebavolajúce vtákoviny a dadaistický pravopis predsa nepustia.

Dizertácia pani Aschacherovej

Lovec plagiátov Stefan Weber vyčíta exministerke Aschbacherovej nevídanú zbierku táranín, plagiátorstvo (vyše 20 percent kopírovaného textu) a jazykovú hatmatilku, ktorá posúva doktorandov do úplne novej dimenzie hlúposti. Dizertačná práca je voľne prístupná na internete, tak som sa na ňu pozrela. Nie z odbornej stránky, na to si netrúfam, ale o spisovnej nemčine, preklade z anglického jazyka a štylistike čo-to viem. A teda, pán Weber bol so svojich vyjadreniach ešte celkom zdvorilý. Na 134 stránkach sa nájdu skutočné perly z prekladu z angličtiny na kolene. Hociktorý internetový prekladač je už dávno o desať levelov vyššie. Interpunkcia, gramatika, syntax, v tomto texte nič nesedí. Každý textový editor by podčiarkol slová oddelené čiarkou medzi dvomi medzerami či krkolommné vetné konštrukcie. Pre posudkovú komisiu musí byť hneď jasné, že autor neovláda ani len základy práce s textovým editorom. Čital to na STU vôbec niekto?

Lahôdka zo strany 80 pre tých, ktorí vedia po nemecky. A aj pre tých, ktorí používajú interpunkciu:

Flow ist die Basis für Innovationen: das bewusste Denken, schafft nichts neues – 100

% der neuen Idee poppen auf! Auf einmal kommt es hoch! Wenn man im anderen

Zustand ist, wenn man ganz was anderes tut – ist man eins mit dem Leben – dann

tauchen die besten Ideen auf einmal auf. Wichtig ist es auch, der inneren Weisheit

Fakten zur Verfügung zu stellen – Ziele, et cetera – die wirkliche Revolution/das Neue

poppt auf. Wenn Führungskräfte nicht im Flow sind, werden Ideen und Neuigkeiten

schwer zugelassen, Stress verengt ‚Mind‘ und Innovationen kommen nicht an die

Oberfläche.

Krčah, s ktorým sa tak dlho chodilo po vodu, sa minulú sobotu rozbil. STU plánuje dizertáciu pani Aschbacherovej dôkladne preskúmať. Lovci plagiátorov sa teraz s ešte väčšou vervou vrhnú na doktorandské práce zahraničných politikov študujúcich na Slovensku a zmena legislatívy tiež isto nenechá na seba dlho čakať. Ľad pod predajnými fakultami a vysokými školami sa bude stenčovať, až kým sa celkom nepotopia. So sebou však stiahnu na dno aj seriózne vzdelávacie inštitúcie a čestných, objektívnych a nepodplatiteľných docentov a profesorov, ako aj ich kvalitných doktorandov a absolventov, ktorých je isto viac, než čiernych oviec.

Máš titul zo Slovenska? Strč si ho za klobúk!